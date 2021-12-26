Сегодня мы обратились к специалистам. Послушали их рекомендации, касающиеся подкормки в межсезонье, в основном, бездомных животных и оседлых видов птиц. Подробности в нашем следующем видеоматериале.

На очередной визит к ветеринару привела своего 8-месячного кота Ольга Болдаева. Клинику посещали летом, когда хозяйка подобрала котенка на улице. Специалисты тогда обследовали его и дали необходимые рекомендации. Сегодня – ситуация иная. По истечении семи месяцев, хозяева решились на кастрацию. Ветврач Цагана Надбитова считает, что это их право. Тем более, что кот домашний, на улицу его выводят только на прогулку. Мы же, в свою очередь, поинтересовались рационом питания, меняется ли меню для кошек и собак в межсезонье.

О домашних питомцах хозяева, в любом случае, позаботятся, они не оставят их без кусочка мяса, ливерной колбасы или субпродуктов. А вот дворовой живности – сложнее. Особенно зимой, в непогоду. Осознавая это – любители животных стараются приютить или берут заботу по кормлению. Школьницы Элисты Алтана Кичикова и Амуля Болдырева из их числа. Вступив в ряды молодогвардейцев, они активно участвуют в благотворительных мероприятиях.

Не оставляют без внимания и питомник для собак Тамары Параевой. Без поддержки неравнодушных людей пережить зиму будет сложно.

Жизненно важна подкормка в это время и для птиц. Как сообщили специалисты Эколого-биологического центра учащихся, на территории Калмыкии зимуют около 30 видов, из которых, всем нам хорошо знакомые - вороны, сороки, грачи, воробьи, сизые голуби. В основном, они питаются естественными кормами: семенами деревьев, кустарников и сорных трав, а также семечками из мякоти плодов. Но эти птицы не упустят возможности посетить кормушки, если в них есть семена подсолнечника.

Синицы и дятлы, помимо семечек, с охотой съедят изюм и несоленое сало без приправ. А утки и лебеди на водоемах не откажутся от зерен злаков или листьев салата.Как в степном регионе зимуют животные?