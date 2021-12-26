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17 января, 18:33
НовостиСоциальная политика

10 тысяч 120 рублей - прожиточный минимум пенсионера в этом году в Калмыкии

10 тысяч 120 рублей - прожиточный минимум пенсионера в этом году в Калмыкии

Он установлен постановлением Правительства региона. Отделением ПФР с января рассчитаны новые размеры доплат к пенсии неработающим жителям республики. В частности тех, у которых общая сумма материального обеспечения, включая стоимость набора социальных услуг и другие меры поддержки, установленные законодательством субъекта в денежном выражении, не достигает прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.

Социальная доплата устанавливается в виде разницы между прожиточным минимумом пенсионера в регионе и общей суммой материального обеспечения. В Калмыкии на сегодняшний день 11 тысяч 513 человек являются получателями федеральной социальной доплаты к пенсии. Ее средний размер - 2 тысячи 412 рублей.

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