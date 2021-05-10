7 июня, 15:33
Государство отдельно поддержит неполные семьи
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Пособие в размере половины прожиточного минимума будут назначены одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 17 лет. С 1 июля также планируется ежемесячная выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимся в трудной жизненной ситуации.
Об этих нововведениях рассказала сегодня на брифинге профильный министр Марина Ользятиева.
Кроме того, больничный по уходу за ребенком до 7 лет, будет перечисляться в размере 100 процентов от заработка. А в августе – помощь будет оказана семьям, где дети в сентябре впервые переступят порог школы. Все эти меры государственной поддержки непременно положительно скажутся на демографической ситуации в регионе, отметила министр.