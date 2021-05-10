Калмыцкие школьники приняли участие во Всероссийском конкурсе видеороликов «Страна открытий»

Образовательно-туристический конкурс стартовал ещё 9 марта. В нём принимают участие подростки от 15 до 17 лет. Цель конкурса – позволить представителям молодёжи самим рассказать и показать красоту своей Родины. Для этого нужно было записать короткое видео с рассказом о любимых местах своего города и выложить его в социальной сети, приложив соответствующий хэштэг #Странаоткрытий до 31 мая.

За это время, на конкурс было подано свыше 25 тысяч заявок из каждого региона нашей необъятной страны. Победители конкурса, которых определят в конце июня, станут амбассадорами своих регионов и получат ценные призы. Кроме того, авторы лучших видеороликов получат возможность отправиться в образовательно-туристическое путешествие вместе с известными блогерами на уникальном детском поезде РЖД.