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7 июня, 15:01
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100 земельных участков предоставят льготной категории граждан в Элисте до конца года

100 земельных участков предоставят льготной категории граждан в Элисте до конца года

Среди тех, кто получит полагающиеся им по закону наделы на безвозмездной основе: педагоги, многодетные семьи, дети-сироты, люди с ограниченными физическими возможностями, ветераны боевых действий.

В южной части города под земельные участки выделят 28 гектаров. Еще 11 гектаров будут размежеваны и распределены в северной части столицы. Планируется, что первые владельцы получат документы на заветные наделы уже до конца этого года.

Среди получателей долгожданного документа - многодетная мама Марина Герасута. Бесплатный земельный участок для ее семьи станет настоящим подарком. Вместе с четырьмя сыновьями, младшему из которых всего 7 месяцев, элистинка ютится в небольшом доме площадью около 50 квадратных метров.

Многодетных мам в очереди на предоставление участка больше всего - более девятисот. Еще свыше ста семей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Столько же – работников сферы образования. Всего в списке более тысячи двухсот человек. В их числе – 45 участников боевых действий. А также один ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла – 92-летняя Бембя Доржиева. В реестре регионального профильного министерства она числится лишь 1 133-й. А вот все строители железной дороги «Астрахань - Кизляр» земельные наделы уже получили.

Как сообщили в столичной администрации, на предоставленных территориях проведут благоустройство. В дальнейшем планируется работа по обеспечению участков коммунальной инфраструктурой.

 

 

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