Главный санитарный врач РК Джангар Санджиев: «Заболеваемость в регионе снижается, но стоит быть готовыми к омикрон-штамму»

На заседании рабочей группы оперштаба по предупреждению завоза и распространения на территории республики COVID-19 глава регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев заявил, что показатели заболеваемости коронавирусом в республике снижаются, однако нужно быть готовыми к омикрон-штамму, который уже в России и намного заразнее.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Калмыкии. Также министр здравоохранения Юрий Кикенов отметил, ограничительные мероприятия и вакцинация сделали свое дело, в целом ситуация по COVID-19 стабильная:

«Дополнительно к средствам, выделенным на борьбу с коронавирусом в течение года, в декабре получены еще 170 миллионов рублей из республиканского и федерального бюджетов. Они уже распределены по лечебным учреждениям. Предварительно сформированы направления и планы закупок, и до конца февраля при любом развитии ситуации регион будет обеспечен всем необходимым для борьбы с коронавирусом».