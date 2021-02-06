Главой Сарпинского РМО стал Павел Немошкалов

Сарпинское РМО возглавил Павел Немошкалов. Глава Калмыкии Бату Хасиков подчеркнул, что ранее Немошкалов работал в Приютненском районе, где зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист, пользующийся доверием у земляков. Хасиков также отметил, что этот северный район республики накопил немало проблем. И новый руководитель муниципалитета настроен их решать. Ведь район имеет высокий инвестиционный потенциал. Прежде всего, это сельскохозяйственный сектор и туризм. «Уверен, Павел Викторович сможет организовать системную, эффективную работу и обеспечить прозрачность процессов», - отметил Бату Хасиков.