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9 марта, 16:24
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Главой Сарпинского РМО стал Павел Немошкалов

Главой Сарпинского РМО стал Павел Немошкалов

 Сарпинское РМО возглавил Павел Немошкалов. Глава Калмыкии Бату Хасиков подчеркнул, что ранее Немошкалов работал в Приютненском районе, где зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист, пользующийся доверием у земляков. Хасиков также отметил, что этот северный район республики накопил немало проблем. И новый руководитель муниципалитета настроен их решать. Ведь район имеет высокий инвестиционный потенциал. Прежде всего, это сельскохозяйственный сектор и туризм. «Уверен, Павел Викторович сможет организовать системную, эффективную работу и обеспечить прозрачность процессов», - отметил Бату Хасиков.

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