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9 марта, 16:58
НовостиОбществоЭкономика

На поддержку НКО Калмыкии направят 20 миллионов рублей

На поддержку НКО Калмыкии направят 20 миллионов рублей

В республике впервые проведут конкурс для поддержки некоммерческих организаций в рамках Фонда президентских грантов. На увеличение поддержки некоммерческих организаций в России из него выделено более полутора млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Фонда. Калмыкия вошла в число победителей̆ конкурсного отбора и получит10 млн рублей субсидий. Как пояснили в региональном министерстве спорта и молодежной политики, сумму гранта удвоят за счет средств республиканского бюджета. 20 млн. рублей распределят на конкурсной основе среди некоммерческих неправительственных организаций Калмыкии. НКО будут решать социальные проблемы в сферах экологии, пропаганды здорового образа жизни, образования и других. Всего их 12. Реализация проектов начнется не раньше мая.

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