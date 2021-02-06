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9 марта, 16:04
НовостиОбществоПроисшествия

Сводка ДТП за прошедшую неделю

Сводка ДТП за прошедшую неделю

3 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и 6 человек получили травмы различной степени тяжести зарегистрировано за прошедшую неделю на дорогах республики. Так, 71 –летний элистинец, выезжая на  легковом автомобиле с улицы Папанина на улицу Чернышевского совершил столкновение  с автомашиной  под управлением 28-летнего жителя Яшкульского района. В результате ДТП в медучреждение был доставлен один из водителей. Также, по данным госавтоинспекции, за неделю задержано и отстранено от управления 18 человек, управлявших транспортным средством  в состоянии опьянения, в том числе один гражданин ранее был лишен прав управления.

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