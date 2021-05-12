Глава Калмыкии поздравил сотрудников Социальной службы с профессиональным праздником

«Сегодня в системе трудятся 1 500 человек, из них 421 – социальные работники. В прошлом году они столкнулись с новым вызовом в лице пандемии, совместными с волонтерами усилиями удалось вовремя принять необходимые меры и оказать поддержку тем, кому она была нужна».

Как отметил Бату Хасиков: «Заботясь о наших жителях, вы проявляете свои лучшие качества – высокую организованность, ответственное отношение к своему делу, трудолюбие, душевную теплоту и заботу».