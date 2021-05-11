Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники

Для многих из них, это скорее призвание, а не профессия. Они помогают тем, кто нуждается в помощи больше всего. В поле зрения соцработников республики практически все группы населения. Для этого необходима большая выдержка и доброе сердце.

Благодаря им, многие граждане не остаются наедине со своими проблемами, получают необходимую поддержку, заботу и внимание. Всего, по данным министерства, в Калмыкии более полутора тысяч человек заняты в этой отрасли.

Подробнее о нелёгком труде представителей этой профессии расскажем в дневном эфире в 14.30