8 июня, 07:11
 20 °C
88,65
72,93
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 июня, 10:09
НовостиСобытие

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники

 Для многих из них, это скорее призвание, а не профессия. Они помогают тем, кто нуждается в помощи больше всего. В поле зрения соцработников республики практически все группы населения. Для этого необходима большая выдержка и доброе сердце.

Благодаря им, многие граждане не остаются наедине со своими проблемами, получают необходимую поддержку, заботу и внимание. Всего, по данным министерства, в Калмыкии более полутора тысяч человек заняты в этой отрасли.

Подробнее о нелёгком труде представителей этой профессии расскажем в дневном эфире в 14.30

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия