С сегодняшнего дня начинается приём детей в стационарные лагеря

Детская оздоровительная кампания стартует в 115 учреждениях республики. Ожидается, что за лето в них отдохнут свыше 11,5 тысяч детей.

Напомним, в этом году сезон спланирован с учётом всех требований санитарных служб – закуплены санитайзеры и средства индивидуальной защиты. Плюс ко всему, программа разработана так, что дети будут проводить больше времени на свежем воздухе – это одно из нововведений, рекомендованных Роспотребнадзором.