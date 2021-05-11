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8 июня, 11:31
НовостиМолодёжная политика

С сегодняшнего дня начинается приём детей в стационарные лагеря

С сегодняшнего дня начинается приём детей в стационарные лагеря

Детская оздоровительная кампания стартует в 115 учреждениях республики. Ожидается, что за лето в них отдохнут свыше 11,5 тысяч детей.

Напомним,  в этом году сезон спланирован с учётом всех требований санитарных служб – закуплены санитайзеры и средства индивидуальной защиты. Плюс ко всему, программа разработана так, что дети будут проводить больше времени на свежем воздухе – это одно из нововведений, рекомендованных Роспотребнадзором.

 

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