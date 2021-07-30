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25 августа, 15:35
НовостиПолитика

Глава Калмыкии поддержал решения президента, озвученные на съезде партии Единая Россия

Глава Калмыкии поддержал решения президента, озвученные на съезде партии Единая Россия

Бату Хасиков отметил что, по целому ряду поднятых тем уже приняты конкретные решения. В дальнейшем будут реализованы и все планы, озвученные Владимиром Путиным. Мы вместе – за Россию, подчеркнул Глава республики.

В числе предложений Президента – проведение новой программы по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. На это он предложил выделить 45 миллиардов рублей.

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