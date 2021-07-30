Глава Калмыкии поддержал решения президента, озвученные на съезде партии Единая Россия

Бату Хасиков отметил что, по целому ряду поднятых тем уже приняты конкретные решения. В дальнейшем будут реализованы и все планы, озвученные Владимиром Путиным. Мы вместе – за Россию, подчеркнул Глава республики.

В числе предложений Президента – проведение новой программы по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. На это он предложил выделить 45 миллиардов рублей.