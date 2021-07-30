Калмыкия в числе 20 нуждающихся регионов получит 32,5 миллиона рублей на приобретение и доставку концентраторов кислорода

Они необходимы для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью, больных с коронавирусной инфекцией. Всего в регионы на покупку, доставку и проведение пусконаладочных работ будет направлено почти 652 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства России. «Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне. Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.