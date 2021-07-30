814 семей Калмыкии приобрели жильё с помощью ипотеки Сбера, а объём её выдачи вырос в 2 раза

В первом полугодии 2021 года Сбер в Калмыкии продолжил уделять особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. В том числе совместно с региональными властями внедрять цифровые технологии в экономике и социальной сфере, направленные на создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности региона и качества жизни людей.

За шесть месяцев 2021 года портфели банка выросли: совокупный кредитный портфель превысил 20,7 млрд рублей, а совокупный портфель привлечённых средств — 11,4 млрд рублей. Это стало возможным благодаря активной работе с госпрограммами, своевременным предоставлением мер поддержки физическим лицам и бизнесу, реализации клиентских стратегий в сферах недвижимости, АПК, ритейла и туризма, а также построению бесшовного клиентского пути.

Сбер продолжил активно поддерживать частных клиентов: за первое полугодие банк выдал ипотечных кредитов на 1,7 млрд рублей, что в 2 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. За этот период 814 семей республики приобрели жильё с помощью ипотеки. Также в 1,7 раза вырос объём выдачи потребительских кредитов, он достиг 3,4 млрд рублей. Интерес к кредитам растёт благодаря современным условиям выдачи. Получить заём можно через любой удобный человеку канал Сбера — обратиться за консультацией в офис банка, самостоятельно оформить через веб-версию интернет-банка или в мобильном приложении СберБанк Онлайн (СБОЛ).

Тенденция перехода с наличного расчёта на безналичный прослеживалась уже давно, и ситуация с коронавирусом только усилила её. Количество активных пользователей СБОЛа достигло 98 тысяч человек, а объём платежей в нём за первую половину года превысил 2 млрд рублей. Рост безналичных платежей связан со стремительно растущей из-за пандемии сферы онлайн заказов и масштабным оснащением pos-терминалами торговых точек, кафе, ресторанов, АЗС и общественного транспорта.

Приоритетным направлением работы Сбера осталась поддержка бизнеса и укрепление позиций предпринимателей в республике. Мы создаёт комфортные условия для своих корпоративных клиентов и всегда учитывает предпочтения каждого, помогая тем самым успешно развивать свой бизнес. Партнёрами банка сегодня являются 5,4 тысячи представителей бизнеса, а объём их кредитования достиг отметки в 1,7 млрд рублей. Мы одни из первых в республике реализовали антикризисную программу ФОТ 3.0: оформили 22 договора на 34 млн рублей

Вениамин Ким

Управляющий Калмыцким отделением Сбербанка

Сбер вышел за пределы финансового рынка и продолжил развивать экосистему. Сегодня в неё входит более 60 компаний, и их услуги, большинство из которых предоставляется на цифровых платформах, охватывают рынки недвижимости, медицины, образования, торговли, IT и транспорта. Например, Сбер и его дочерняя компания «Расчётные решения» внедрили в Калмыкии расчётно-информационную систему для ЖКХ-компаний, обслуживающих 5 тысяч лицевых счетов. Сервис «Лёгкий биллинг» помогает снижать издержки и ускорить коммуникацию с клиентами через систему QR-кодов. А также для предупреждения распространения инфекционных заболеваний в перинатальном центре им. О. А. Шунгаевой установлен комплекс бесконтактной термометрии VisionLabs Thermo. Он обеспечивает эпидемиологический контроль и автоматически выявляет людей с повышенной температурой в режиме реального времени.

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Направление по связям с общественностью и СМИ

управления маркетинга и коммуникаций Юго-Западного банка Сбербанка

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

Юго-Западный банк Сбербанка является филиалом Сбербанка России, обслуживающим территорию 11 субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, республики Адыгея, республики Калмыкия, республики Карачаево-Черкесия, республики Кабардино-Балкария, республики Северная Осетия, республики Ингушетия, Чеченской республики, республики Дагестан. Юго-Западный банк обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных в регионе отраслей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производственных объединений федерального значения.

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