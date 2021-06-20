Единовременную выплату в 10 тысяч рублей для школьников будут начислять автоматически

С 11 июля заявления начали появляться в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг. Остается лишь подтвердить достоверность информации, которую они указывали во время прошлогодних выплат на детей до 16 лет. Тем, кто такую материальную помощь не получал, нужно будет подать заявление самостоятельно. Сделать это можно также на портале Госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда с 15 июля и до конца октября.

При поступлении проекта заявления в личный кабинет необходимо обязательно проверить актуальность данных - номер счета и ФИО. В случае заключения брака или каких-то других изменений, нужно актуализировать эту информацию. Единовременная выплата производится на любой расчетный счет, не обязательно на карту Мир, поясняют в ПФР по Калмыкии.