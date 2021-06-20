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13 июля, 19:08
НовостиОбразование

Калмыкия вошла в 37 регионов России, где обеспечена стопроцентная доступность детских садов

Калмыкия вошла в 37 регионов России, где обеспечена стопроцентная доступность детских садов

Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что в этот раз усилия Правительства региона и Министерства образования Республики Калмыкия не остались незамеченными. «Качественное дошкольное образование наших детей – это приоритет для всей правительственной команды», – подчеркнул Глава региона.

Он поделился, что с 2019 года ввели в эксплуатацию 12 пристроев и 4 детских сада в районах Калмыкии и в Элисте, что позволило создать 680 дополнительных мест. Продолжается строительство 4 дошкольных учреждений ещё на 160 мест в Яшкульском, Яшалтинском, Кетченеровском и Целинном районах.

Также Глава республики добавил, что в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта «Демография» создаются новые рабочие места для воспитателей, поваров и нянь. «Особое внимание уделяем строительству новых объектов в сельской местности, их оснащению современным оборудованием», – подчеркнул Бату Хасиков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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