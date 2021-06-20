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13 июля, 20:08
НовостиОбразование

В период каникул для школьников организовали онлайн-интенсив «Мир будущего»

В период каникул для школьников организовали онлайн-интенсив «Мир будущего»

Сегодня лекция по робототехнике. Завтра – дети узнают о креативных индустриях. Всего за 6 дней они смогут открыть для себя много нового и интересного. Это проект, разработанный учителем информатики Аркадием Муниевым, он же и проводит занятия, к которым могут присоединиться все школьники, начиная с 5 класса. Только в первый день 20 учащихся стали участниками семинара.

 Тематика интересна и родителям. У ребят есть отличная возможность познакомиться с современными компьютерными науками и сделать первые шаги к выбору профессии.

 

 

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