В период каникул для школьников организовали онлайн-интенсив «Мир будущего»

Сегодня лекция по робототехнике. Завтра – дети узнают о креативных индустриях. Всего за 6 дней они смогут открыть для себя много нового и интересного. Это проект, разработанный учителем информатики Аркадием Муниевым, он же и проводит занятия, к которым могут присоединиться все школьники, начиная с 5 класса. Только в первый день 20 учащихся стали участниками семинара.

Тематика интересна и родителям. У ребят есть отличная возможность познакомиться с современными компьютерными науками и сделать первые шаги к выбору профессии.