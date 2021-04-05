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23 апреля, 17:21
НовостиСоциальная политика

Единовременную выплату 10 тысяч рублей к новому учебному году получат 35 тысяч школьников Калмыкии

Единовременную выплату 10 тысяч рублей к новому учебному году получат 35 тысяч школьников Калмыкии

 На эти цели дополнительно будет выделено 350 миллионов рублей. Об этом рассказала на брифинге со СМИ министр социального развития, труда и занятости республики Марина Ользятиева.

Касаясь других озвученных в послании Федеральному Собранию решений Президента, она пояснила, что выплаты неполным семьям получат почти 3 тысячи одиноких родителей, которые воспитывают более 4 тысяч детей.

Что касается поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, то условия предоставления этого пособия еще будут прорабатываться.

Также Марина Ользятиева рассказала, что заявление на пересмотр размера пособия на детей от 3 до 7 лет уже подали 7 тысяч жителей республики. В этом году он определяется расчётным путем и может составить от 50 до 100 процентов от регионального прожиточного минимума.

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