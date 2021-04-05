Стартовала Всероссийская акция. Узнать о своих долгах можно в трех мобильных точках Элисты

Узнать о своих долгах и оплатить их жители региона могут в рамках акции, которая сегодня стартовала по всей стране.

Мобильная группа специалистов службы судебных приставов Калмыкии работает сразу в трех точках Элисты. Один из пунктов расположился в аэропорту. Пассажирам предлагали стать участниками акции по вопросам оплаты задолженностей. Особенно тем, кто планирует отдохнуть в майские праздники за рубежом.

Покинуть страну из-за долгов не смогут свыше 10 тысяч жителей Калмыкии. Их задолженность превышает полтора миллиарда рублей. Как показывает практика, эта мера принудительного исполнения – одна из самых эффективных. Ну, а к этому часу пока среди участников акции должники не обнаружены.