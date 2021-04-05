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23 апреля, 18:04
НовостиТуризм

Из Москвы в Калмыкию отправился первый туристский поезд

Из Москвы в Калмыкию отправился первый туристский поезд

 Состав отправился накануне с Казанского вокзала столицы страны.  Его пассажиры увидят потрясающую воображение цветущую  калмыцкую степь и поля диких тюльпанов, смогут познакомиться с национальной кухней и культурой степного народа, а также посетить главную достопримечательность Элисты  -  буддистский храм Золотая обитель Будды Шакьямуни.

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Поезд проследует по маршруту Москва -Ростов-на-Дону-Элиста - Москва. Туристы проведут ночь в поезде, а днем получат возможность познакомиться с новыми городами и местностями маршрута

 

 

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