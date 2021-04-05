Из Москвы в Калмыкию отправился первый туристский поезд

Состав отправился накануне с Казанского вокзала столицы страны. Его пассажиры увидят потрясающую воображение цветущую калмыцкую степь и поля диких тюльпанов, смогут познакомиться с национальной кухней и культурой степного народа, а также посетить главную достопримечательность Элисты - буддистский храм Золотая обитель Будды Шакьямуни.

Поезд проследует по маршруту Москва -Ростов-на-Дону-Элиста - Москва. Туристы проведут ночь в поезде, а днем получат возможность познакомиться с новыми городами и местностями маршрута