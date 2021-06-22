15 июля, 19:37
Для граждан с ограниченными возможностями здоровья заработал новый сервис
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Теперь подать заявление на получение технических средств реабилитации, их замену и ремонт можно удалённо, с помощью портала Госуслуг. Также можно оформить документы на компенсацию расходов, в том числе на сурдоперевод и тифлосурдоперевод, на приобретение собаки-проводника, расходов на её содержание и ветеринарное обслуживание.
Отметим, ежегодно за подобными выплатами в России обращаются около полутора миллионов граждан. Теперь им не придется по нескольку раз подряд посещать соцучреждения для получения одной компенсации.