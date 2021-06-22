В поселке Улан Хол новый вид приобретает центральная площадь

Населенные пункты республики постепенно преображаются. Во многом, благодаря федеральной программе «Создание комфортной городской среды». Каждый год благоустраиваются общественные территории.

К примеру, в Лаганском районе в этом году преображают сразу несколько муниципальных образований. Так, в поселке Улан Хол в этом году воду подвели к скверу памяти жертв сталинских репрессий. Приобретает новый вид и центральная площадь. Здесь уже есть собственный фонтан, детская и спортивная площадки. А в селе Красинское жители для благоустройства выбрали школьный двор. Оформлена входная группа, зона отдыха с беседкой.