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15 июля, 21:41
НовостиСтроительство

В поселке Улан Хол новый вид приобретает центральная площадь

В поселке Улан Хол новый вид приобретает центральная площадь

Населенные пункты республики постепенно преображаются. Во многом, благодаря федеральной программе «Создание комфортной городской среды». Каждый год благоустраиваются общественные территории. 

К примеру, в Лаганском районе в этом году преображают сразу несколько муниципальных образований. Так, в поселке Улан Хол в этом году воду подвели к скверу памяти жертв сталинских репрессий. Приобретает новый вид и центральная площадь. Здесь уже есть собственный фонтан, детская и спортивная площадки. А в селе Красинское жители для благоустройства выбрали школьный двор. Оформлена входная группа, зона отдыха с беседкой.

 

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