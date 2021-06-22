Как использовать школьные каникулы с пользой?

Ответ на этот вопрос могут дать юные жители поселка Малые Дербеты. Там открылась школа Джангарчи. Ее инициатор – известный рапсод, Заслуженный деятель искусств Калмыкии Баатр Манджиев. Знаток калмыцких традиций, родного языка, планирует обучить детей основам древнего ремесла. А заодно и преподать урок истории. Ведь пословицы, поговорки, сказки, загадки передавались из поколения в поколение. И все они связаны с образом жизни кочевого народа, их бытом и обычаями.

А жемчужина устного народного творчества - героический эпос - это не только литературное произведение, но и музыкальный шедевр национальной культуры. Исполнять песни «Джангара» не так просто, как кажется. Но главное – юные сказители проявляют неподдельный интерес. И обещают не бросать навыки. В этом убедилась наша съемочная группа.

За плечами известного в республике джангарчи - 30 лет творческой деятельности. Заинтересовался этим непростым искусством еще в школе. Будучи пропагандистом родного языка, Баатр Манджиев не оставил любимое дело даже после службы в армии. Выпускник отделения народных инструментов Элистинского музучилища, еще в 1990 году принял участие в Фестивале сказителей, посвященном 550-летию эпосу. Любовь к устному народному творчеству, обычаям и традициям народа он привил и троим сыновьям. В семье все разговаривают исключительно на калмыцком.

Девятилетний ученик мастера Байир Мукобенов за три занятия добился неплохих результатов: не только пополнил словарный запас, но и освоил игру на домбре. И теперь исполняет песни эпоса под аккомпанемент.

По словам мамы, Байир сам изъявил желание учиться, увидев по телевизору выступление известного рапсода. Посчастливилось, признается она, что Баатр Манджиев проживает в Ики-Бухусе. Эта земля издавна считается родиной сказителей и хранителей традиций Ээлян Овла, легендарного джангарчи, благодаря которому эпос сохранился до наших дней. Памятник народного творчества также пропагандирует ценность семейных отношений, традиций и обычаев народа. Его изучение помогает в воспитании подрастающего поколения. И отрадно, что сын с нетерпением ждет занятий, говорит Эльза Мукобенова.

А пока Баатр Манджиев рассказывает, что искусство джангарчи требует от человека особых способностей. Просто знать эпос – мало, надо вложить в него часть души и собственной судьбы.

Среди учеников Баатра Манджиева такие исполнители, как Кутлан Мукубенов, Геннадий Манджиев, Михаил Гасанов. Возможно, когда-нибудь и имя юного Байира станет известным. Кстати, в программу обучения джангарчи включил и освоение национальных игр, например, Нярн шинж и Зала чимгн, а также исполнение фольклора. Занятия продлятся до сентября.