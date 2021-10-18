Диспетчерская «Ориентир» помогает семьям в трудной жизненной ситуации

Сейчас она работает в комплексном центре социального обслуживания населения Ики-Бурульского района. Открыты там и кружки для детей. Мальчиков обучают столярным навыкам, а девочек учат вести домашнее хозяйство. Наш корреспондент Татьяна Шолохова побывала в необычном месте и готова рассказать подробности.

Алтана Бембеева с огромным удовольствием ходит на занятия по домоводству. За пару недель девочка уже научилась не только держать в руках иголку с ниткой, но и даже работать на швейной машинке. Вместе с подругами они уже могут шить фартуки, косынки, игольницы, сейчас будущие хозяйки работают над созданием мягкой игрушки. А какие пироги, оладьи, салаты уже научились готовить эти маленькие хозяйки!

Мальчишки, которые занимаются в соседней столярной мастерской, с нетерпением предвкушают угощения от девочек. А пока ждут - выпиливают для них разделочные доски, лопатки и другие предметы утвари.

Оборудование для обучения столярному ремеслу, кулинарии, шитью, было закуплено на средства гранта. Обучение детей - это одно из направлений проекта «Семейная диспетчерская». Специалисты Комплексного центра помогают в решении социальных, психологических, медицинских, юридических и других проблем. Единое окно помощи открыто в любое время.

Занятия для детей рассчитаны ровно на месяц, за полгода необходимые навыки успели приобрести 72 ребенка. В планах открыть подобные курсы и для взрослых. Многие жители района обращаются в Комплексный центр социального обслуживания с такой просьбой.