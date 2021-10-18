18 ноября, 22:45
 1 °C
82,26
72,6
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 ноября, 17:34
НовостиСоциальная политика

Диспетчерская «Ориентир» помогает семьям в трудной жизненной ситуации

Диспетчерская «Ориентир» помогает семьям в трудной жизненной ситуации

Сейчас она работает в комплексном центре социального обслуживания населения Ики-Бурульского района.  Открыты там и кружки для детей. Мальчиков обучают столярным навыкам, а девочек учат вести домашнее хозяйство. Наш корреспондент Татьяна Шолохова побывала в необычном месте и готова рассказать подробности.

Алтана Бембеева с огромным удовольствием ходит на занятия по домоводству. За пару недель девочка уже научилась не только держать в руках иголку с ниткой, но и даже работать на швейной машинке. Вместе с подругами они уже могут шить фартуки, косынки, игольницы, сейчас будущие хозяйки работают над созданием мягкой игрушки. А какие пироги, оладьи, салаты уже научились готовить эти маленькие хозяйки!

Мальчишки, которые занимаются в соседней столярной мастерской, с нетерпением предвкушают угощения от девочек. А пока ждут - выпиливают для них разделочные доски, лопатки и другие предметы утвари.

Оборудование для обучения столярному ремеслу, кулинарии, шитью, было закуплено на средства гранта. Обучение детей - это одно из направлений проекта «Семейная диспетчерская». Специалисты Комплексного центра помогают в решении социальных, психологических, медицинских, юридических и других проблем. Единое окно помощи открыто в любое время.

 Занятия для детей рассчитаны ровно на месяц, за полгода необходимые навыки успели приобрести 72 ребенка. В планах открыть подобные курсы и для взрослых. Многие жители района обращаются в Комплексный центр социального обслуживания с такой просьбой.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия