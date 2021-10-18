Житель Городовиковского района обвиняется в двойном преступлении

Мужчине обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Напомним, преступление произошло 2 ноября, в ходе ссоры с двумя местными жителями, распивавшими спиртные напитки. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, обвиняемый, используя деревянный подлокотник дивана, умышленно нанес им не менее 10 ударов в область жизненно важных органов. Оба потерпевших от полученных ран скончались.