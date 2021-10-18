Древнее лакомство с множеством рецептов. Учимся готовить Булмг

Этот уникальный десерт издревле готовился как ритуальное блюдо для подношения божествам. А его рецепт передавался из поколения в поколение. При этом в каждом улусе и хотоне состав лакомства был свой. Собственный способ приготовления и у повара Елены Левашовой. Секретом она поделиласьс нашей съемочной группой.

Елена Левашова пятнадцать лет трудится поваром. Готовит она и калмыцкий десерт – «Булмг», по старинному рецепту из фруктов, пшеничной муки, которую заранее необходимо немного обжарить с добавлением сливочного масла, молока, сахара и щепотки соли. А также сметаны. Её по рецепту уваривают.

Готовый булмг имеет густую консистенцию, на поверхности - тонкий слой масла. Блюдо очень калорийное, готовится быстро, подается как в горячем, так и в холодном виде. Его можно украсить изюмом и орехами. В старину, накануне «Мацк одр», который выпадает три раза в месяц, в дни проведения крупных молебнов калмыки делали подношения Будде. Зачастую, это были небольшие кулёчки со сладостями и приготовленный хозяйкой булмг. Рецепт этого калмыцкого блюда, когда-то переходил от старшего поколения к младшему. В каждом улусе и хотоне он был свой. По словам Елены Левашовой, – это один из любимых туристами десертов. Оценить национальное блюдо сегодня предлагают путешественникам во многих кафе и ресторанах.

Ежегодно познакомиться с красотами республики и традиционной кухней кочевников приезжают около 50 тысяч человек. И Калмыкии есть, чем удивить гостей - дотур, семжн, бериги, махан шелтяган, хурснмахн и кюр. А на десерт – ароматные борцоки, утоляющий жажду калмыцкий чай и, конечно, нежный и вкусный булмг.

По словам представителей министерства культуры, степной регион уже несколько лет входит в пятерку самых привлекательных для гастрономического туризма регионов. Особенно востребованным внутренний туризм стал в период пандемии. Ведь большинство россиян стараются избегать поездок за границу.