Дети из Калмыкии приняли участие во Всероссийской акции "Внуки по переписке".

В преддверии Нового года, по инициативе Натальи Шевцовой и Инны Дегтяренко, "Орлята России" начальных классов Городовиковской многопрофильной гимназии и школьники из "Нижненагольчикская средней школы им. В.В. Шевченко" ЛНР приняли участие во Всероссийской акции "Внуки по переписке".

Ребята вместе с педагогами изготовили яркие, веселые открытки для бабушек и дедушек Городовиковского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия