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26 декабря, 15:13
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В Калмыкии по требованию прокуратуры устранили нарушение законодательства в сфере благоустройства.

В Калмыкии по требованию прокуратуры устранили нарушение законодательства в сфере благоустройства.

Прокуратура Черноземельского района в ходе проверки установила, что 15 сентября 2024 года после завершения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в поселке Комсомольский строительный мусор не был вывезен.

В отношении органа местного самоуправления возбуждено дело об административном правонарушении. Муниципалитет привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Строительный мусор по результатам представления ликвидирован.

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