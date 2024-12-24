В Калмыкии по требованию прокуратуры устранили нарушение законодательства в сфере благоустройства.

Прокуратура Черноземельского района в ходе проверки установила, что 15 сентября 2024 года после завершения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в поселке Комсомольский строительный мусор не был вывезен.

В отношении органа местного самоуправления возбуждено дело об административном правонарушении. Муниципалитет привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Строительный мусор по результатам представления ликвидирован.