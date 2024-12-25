В Калмыкии клуб волонтеров КГУ подготовил постановку сказки писателя Дольгана Шанаева «Цагда».

Премьера сказки прошла в Элистинском доме-интернате для престарелых.

При волонтерском клубе «Цаган Седкл» университета создана театральная студия, направленная на развитие личности детей. Она помогает поднять самооценку, улучшить речь и развить навыки ораторского мастерства. В музыкальном спектакле «Цагда» играют ребята из республиканского социального приюта для детей и подростков.

Эта постановка является первым этапом реализации большого проекта волонтёрского клуба «Цаган Седкл» по созданию театра, который будет оказывать психологическую помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Видео: Цаган Седкл — волонтёрский клуб КалмГУ

Видео и фото: Соц.приют для детей и подростков/Элиста/08