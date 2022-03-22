День работников службы занятости

Это социально значимая, эффективно работающая государственная структура с профессиональным коллективом, которая прошла динамичный путь становления и развития, помогла многим тысячам гражданам найти работу и организовать собственное дело. В Калмыкии профильным министерством активно реализуются меры господдержки по содействию трудоустройству тем, кто потерял работу. К примеру, они получают финансовую помощь на открытие собственного дела. Также безработные проходят обучение по разным образовательным программам.

Стоит отметить, с сегодняшнего дня стартовал отбор для участия в мероприятиях, направленных на оказание господдержки предприятий, которые в складывающейся экономической ситуации вводят режимы простоя, неполного рабочего времени, высвобождения работников. Благодаря мерам поддержки рынка труда: более 250 граждан смогут получить дополнительный доход пока ищут основную работу, 428 жителей региона смогут поучаствовать во временных работах пока идет «перестройка» предприятия, 214 человек получат новые знания. Более подробно о программе субсидирования для работодателей – рассказала министр профильного ведомства Марина Ользятиева.