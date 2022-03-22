Программа переселения граждан из аварийного жилья в действии

В поселке Цаган –Аман Юстинского района планируют в этом году расселить две многоэтажки за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета. О том, на каком этапе реализация важного для селян проекта, расскажет Батор Шобгоров.

Татьяна Майорова, участник программы переселения.

Неуверенность в словах Татьяны Геннадьевны понятна: это и долгие ожидания, и сложившая ситуация с ценами на строительные материалы. По ее словам, она часто бывает на стройке, интересуется ходом работ. обсуждает с подрядчиком важные вопросы.

Между тем, около 60% работ на объекте выполнено. Проложен водопровод, а совсем скоро завершится монтаж отопительной системы. И уже приступили к отделочным работам.

Хлопот у Татьяны Геннадьевны немало. Ведь новоселье – не за горами.

По словам замглавы администрации РМО Евгения Хамаева, сумма контракта оставляет 12,5 млн рублей. Запланированные работы осуществляются по графику, и есть надежда, что строительство завершится раньше срока.

Всего к переселению на улице Э.О-А.Коруевой в Цаган –Амане готовятся 6 семей.