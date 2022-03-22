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19 апреля, 16:20
Новости

Накануне Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам

Накануне Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам

Президент отдельно остановился на теме инфляции. По его словам, значительно выросли цены и уровень инфляции в стране, а потому необходима поддержка населения. В частности, Путин напомнил об уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистам, занятых в бюджетной сфере.

Глава Калмыкии Бату Хасиков также обратил внимание на слова Президента, о том, что  «Россия выдержала беспрецедентное санкционное давление и ситуация в стране стабилизируется. Тем не менее, необходимо всегда держать руку на пульсе». Хасиков добавил, что руководству республики важно поддержать жителей Калмыкии и предприятия, которые не только продолжают работать, но и наращивают объемы производства. «Помимо федеральных мер поддержки, мы реализуем в республике собственные инициативы. Работая на совесть, мы вместе преодолеем все трудности», – заключил Глава региона.

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