Накануне Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам

Президент отдельно остановился на теме инфляции. По его словам, значительно выросли цены и уровень инфляции в стране, а потому необходима поддержка населения. В частности, Путин напомнил об уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистам, занятых в бюджетной сфере.

Глава Калмыкии Бату Хасиков также обратил внимание на слова Президента, о том, что «Россия выдержала беспрецедентное санкционное давление и ситуация в стране стабилизируется. Тем не менее, необходимо всегда держать руку на пульсе». Хасиков добавил, что руководству республики важно поддержать жителей Калмыкии и предприятия, которые не только продолжают работать, но и наращивают объемы производства. «Помимо федеральных мер поддержки, мы реализуем в республике собственные инициативы. Работая на совесть, мы вместе преодолеем все трудности», – заключил Глава региона.