18 апреля, 14:11
 24 °C
100,28
94,32
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 апреля, 11:09
НовостиСобытиеПроисшествия

Число волонтеров в Калмыкии за пять лет увеличилось более, чем 10 раз

Число волонтеров в Калмыкии за пять лет увеличилось более, чем 10 раз

Сейчас численность добровольцев разных возрастов, оказывающих помощь нуждающимся в самых разных сферах, достигла 24 тыс. человек, сообщил руководитель регионального агентства по делам молодежи Камиль Маркеев.

«В Элисте на базе Калмыцкого отделения Всероссийского общества автомобилистов открылся Добро.Центр. Волонтеры выиграли грант в размере 1,5 млн рублей, и добрых дел станет еще больше. Еще в 2019 году их было всего 2 тыс. человек. Сейчас по всей республике работает 10 волонтерских центров, мы их называем «точками притяжения добра», — сказал он.

По словам Маркеева, спектр деятельности центров широк. Волонтеры проводят социальные акции, собирают гуманитарную помощь нуждающимся, помогают пожилым и одиноким людям, проводят мастер-классы и обучающие семинары, занимаются ребятами, состоящими на профилактическом учете. Существенную поддержку оказывают участникам специальной военной операции и их семьям, ветеранам боевых действий.

«Сегодня в волонтерскую деятельность вовлечено 10% населения региона. Центры, которые нередко открываются возле учебных заведений, объединяют молодежь, открывают перспективы для их самореализации», — добавил руководитель агентства.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия