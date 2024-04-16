Число волонтеров в Калмыкии за пять лет увеличилось более, чем 10 раз

Сейчас численность добровольцев разных возрастов, оказывающих помощь нуждающимся в самых разных сферах, достигла 24 тыс. человек, сообщил руководитель регионального агентства по делам молодежи Камиль Маркеев.

«В Элисте на базе Калмыцкого отделения Всероссийского общества автомобилистов открылся Добро.Центр. Волонтеры выиграли грант в размере 1,5 млн рублей, и добрых дел станет еще больше. Еще в 2019 году их было всего 2 тыс. человек. Сейчас по всей республике работает 10 волонтерских центров, мы их называем «точками притяжения добра», — сказал он.

По словам Маркеева, спектр деятельности центров широк. Волонтеры проводят социальные акции, собирают гуманитарную помощь нуждающимся, помогают пожилым и одиноким людям, проводят мастер-классы и обучающие семинары, занимаются ребятами, состоящими на профилактическом учете. Существенную поддержку оказывают участникам специальной военной операции и их семьям, ветеранам боевых действий.

«Сегодня в волонтерскую деятельность вовлечено 10% населения региона. Центры, которые нередко открываются возле учебных заведений, объединяют молодежь, открывают перспективы для их самореализации», — добавил руководитель агентства.