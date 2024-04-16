«Российская газета» опубликовала материалы заседания совета экспертов по проблемам реабилитации участников СВО

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В «Российской газете» прошел совет экспертов, на котором был представлен особый проект. Для ветеранов СВО по всей стране предложено создать специальные центры для соцподдержки. Они будут помогать героям вернуться к мирной жизни. В центрах будут лечить, учить, устраивать на работу. И оказывать помощь по целому ряду других направлений.

Разработала проект Национальная ассоциация офицеров запаса «Мегапир». Как сообщил «Российской газете» председатель ассоциации «Мегапир» Александр Каньшин, предложение и разработки направлены президенту России Владимиру Путину. В обсуждении проекта в «РГ» участвовали: генеральный инспектор Министерства обороны РФ генерал армии Юрий Балуевский, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов, участник боевых действий генерал-полковник Юрий Букреев, генерал-лейтенант юстиции, ранее — первый заместитель Главного военного прокурора Александр Мокрицкий, Глава Клинского городского муниципального района Московской области Алена Сокольская, заместитель начальника филиала № 2 ФГБУ военного госпиталя имени А.А. Вишневского Минобороны РФ Владимир Ярошенко.

Как отметили участники совета экспертов, человек, побывавший в боевой обстановке, рисковавший жизнью, видевший гибель своих друзей, меняется. Меняется его психика и мировоззренческая позиция. Поэтому необходимо помочь ему вернуться к мирной жизни.

Центры предложено сделать многофункциональными. Предполагается, что они будут совмещены с технопарками, которые планируется создать при центрах. По сути, это будут и реабилитационные центры, и бизнес-структуры, которые смогут сами зарабатывать. В этих центрах ветераны смогут получать лечение. Также их будут переучивать на гражданские профессии. В дальнейшем, используя технопарки, ветеранов будут привлекать уже как специалистов и обеспечивать им трудоустройство.

Юрий Балуевский рассказал о знакомстве с зарубежным опытом реабилитации. В частности, о помощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством. Так, в США изучением данной проблемы, занимается отдельная структура — Департамент правительства по делам ветеранов, в распоряжении которого почти 200 лечебных учреждений по всей стране.

Владимир Ярошенко обратил внимание экспертов на то, что сейчас активно изучаются данные об американских и российских пациентах, которыми занимались психиатры. Полученные данные свидетельствуют о том, что ближайшие год-два или три посттравматическое расстройство развивается примерно у 20−30 процентов участников боевых действий. Причем это, скорее, элементы расстройств. Но через 5−10 лет посттравматическое расстройство уже развивается у 60−70 процентов участников таких войн. Поэтому перед медицинским сообществом стоит задача не только помочь пациенту на данном этапе и вывести его из тяжелого состояния, но и позаботиться о том, чтобы человек находился под наблюдением и был обеспечен длительным сопровождением.

В то же время, врачи должны работать на упреждение. Поэтому приказом министра обороны в России была организована медико-психологическая поддержка участников боевых действий. Уже на этапе медицинской реабилитации в обязательном порядке с ними работает психиатр, психолог, психотерапевт. Задействуют медицинских и социальных психологов. Действует лаборатория медико-психологических исследований, которая позволяет установить, какой специалист должен заниматься с пациентом.

Владимир Ярошенко отметил также особенность, связанную с СВО. Несмотря на обилие тяжелых травм, посттравматическое стрессовое расстройство развивается гораздо реже. И специалисты связывают этот феномен с внимание и социальная поддержка, которая создана для людей, вернувшихся из зоны боевых действий.

Между тем, были названы сроки и стоимость реализации пилотного проекта по созданию многофункционального реабилитационного центра. Первый такой центр должен появиться в Московской области. Приблизительная стоимость строительства — 3 миллиарда рублей.

Говорили на встрече и о мерах социальной и психологической помощи семьям участников СВО. Важность такой работы подчеркнул заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов:

«Психологическая помощь и адаптация социальная зачастую необходимы не только участникам специальной военной операции, но и членам их семей. Часто бывает так, человек погиб, а его вдова осталась с одним, а то и с тремя детьми. Надо помогать. Я знаю случаи, когда вдова находится в тяжелой ситуации, и ей нужна очень серьезная психологическая помощь — и не только ей, но и детям. Когда теряют отца или старшего брата. Таких примеров очень много, и их надо обязательно учитывать в нашей общей работе», — подчеркнул он.

Планируется, что многофункциональные центры появятся в каждом регионе. И в них будет наблюдательный совет из самих же ветеранов, имеющих высшее образование. Участники заседания совета экспертов убеждены, что предложение о создании сети многофункциональных реабилитационных центров общественными структурами смогло бы значительно облегчить работу государству и сняло бы напряжение в обществе.

Ознакомиться с материалом «Российской газеты» по данной теме можно здесь: https://rg.ru/2024/04/17/geroiam-pomogut-vernutsia.htmlИсточник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/194149