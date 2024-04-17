Сегодня в Элисте стартовал 7й региональный этап чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Состязания проходят на всех площадках учреждений среднего профобразования и КалмГУ по 11 компетенциям. Чемпионат собрал школьников, студентов и специалистов со всей республики. Всех тех, кто каждый день расширяет границы своих возможностей и не стоит на месте.

Студентка Элистинского политехнического колледжа Кристина Щербакова обучается по направлению «Информатика». В рамках чемпионата соревнуется в швейном деле.

Соревновательный дух царит и в медколледже им. Тамары Хахлыновой. Уверенно прошла все конкурсные испытания по компетенции «Медицинский и социальный уход» студентка Ева Утешева.

Девушка должна была измерить давление, сделать укол, заполнить дневник больного и выполнить много других манипуляций. По признанию Евы, это было не так сложно, ведь медицину она выбрала не случайно.

Подробнее о тех, кто преодолевая сомнения, достигают новых высот мастерства, расскажем в вечернем выпуске вестей.