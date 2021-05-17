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16 июня, 14:34
НовостиСоциальная политика

Более двух тысяч семей Калмыкии ежемесячно получают выплату за рождение первого ребёнка

Более двух тысяч семей Калмыкии ежемесячно получают выплату за рождение первого ребёнка

Напомним, субсидия за первенца полагается только в том случае, если размер среднедушевого дохода не превышает прожиточный минимум в двукратном размере. 

По данным министерства социального развития, труда и занятости, на 1 июня в списке 2 222 семьи. Им перечислена общая сумма 107 миллионов рублей. Размер выплаты – 10 926 рублей. Получать её можно до тех пор, пока малыш не достигнет трехлетнего возраста.

 

 

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