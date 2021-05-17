Более двух тысяч семей Калмыкии ежемесячно получают выплату за рождение первого ребёнка

Напомним, субсидия за первенца полагается только в том случае, если размер среднедушевого дохода не превышает прожиточный минимум в двукратном размере.

По данным министерства социального развития, труда и занятости, на 1 июня в списке 2 222 семьи. Им перечислена общая сумма 107 миллионов рублей. Размер выплаты – 10 926 рублей. Получать её можно до тех пор, пока малыш не достигнет трехлетнего возраста.