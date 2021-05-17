В Калмыкии стартовал второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021»

В ходе первого этапа этого ежегодного мероприятия составлено 54 акта об уничтожении почти 6 тысяч кустов дикорастущих наркосодержащих растений на общей площади около 7 тысяч квадратных метров. Органами внутренних дел на территории республики выявлено 19 преступлений. Составлен 21 административный протокол в сфере незаконного оборота наркотиков. Всего за пять месяцев года в регионе выявлено 28 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков только с использованием интернета.

Об этом говорили на заседании Антинаркотической комиссии республики.

Как было отмечено, наказание за подобные преступления неизбежны. Также будут продолжены комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, направленные на выявление преступлений, в том числе связанных со сбытом наркотиков в сети.

Кроме того, сообщили, что наибольшие площади дикорастущей конопли отмечены в Лаганском и Юстинском районах. В ходе работ по ее уничтожению, очаги произрастания сократились вдвое.