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16 июня, 15:20
НовостиОбщество

В Калмыкии стартовал второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021»

В Калмыкии стартовал второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021»

В ходе первого этапа этого ежегодного мероприятия составлено 54 акта об уничтожении почти 6 тысяч кустов дикорастущих наркосодержащих растений на общей площади около 7 тысяч квадратных метров. Органами внутренних дел на территории республики выявлено 19 преступлений. Составлен 21 административный протокол в сфере незаконного оборота наркотиков. Всего за пять месяцев года в регионе выявлено 28 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков только с использованием интернета.

 Об этом говорили на заседании Антинаркотической комиссии республики.

 Как было отмечено, наказание за подобные преступления неизбежны. Также будут продолжены комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, направленные на выявление преступлений, в том числе связанных со сбытом наркотиков в сети.

 Кроме того, сообщили, что наибольшие площади дикорастущей конопли отмечены в Лаганском и Юстинском районах. В ходе работ по ее уничтожению, очаги произрастания сократились вдвое.

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