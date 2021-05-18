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16 июня, 14:09
НовостиОбразование

Представитель Калмыкии – в числе победителей «Диктанта Победы»

Представитель Калмыкии – в числе победителей «Диктанта Победы»

 

В международной акции в этом году приняли участие около полутора миллионов человек. Но только шесть тысяч смогли справиться со всеми заданиями. А 20 - стали лучшими. Среди них и выпускник Артезианской школы Александр Намжилов, который выполнил тест максимально быстро – всего за 10 минут.

Победители будут награждены 24 июня в Государственном историческом музее Москвы. Также они заслужили право стать зрителями Парада Победы на Красной площади в следующем году.

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