Представитель Калмыкии – в числе победителей «Диктанта Победы»

В международной акции в этом году приняли участие около полутора миллионов человек. Но только шесть тысяч смогли справиться со всеми заданиями. А 20 - стали лучшими. Среди них и выпускник Артезианской школы Александр Намжилов, который выполнил тест максимально быстро – всего за 10 минут.

Победители будут награждены 24 июня в Государственном историческом музее Москвы. Также они заслужили право стать зрителями Парада Победы на Красной площади в следующем году.