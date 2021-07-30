Более 74,5 миллионов рублей выделено Калмыкии из федерального бюджета в рамках новой формы поддержки граждан

Впервые программа заработала в этом году. Более 240 социальных контрактов на развитие собственного дела уже заключили в Калмыкии. Главная цель – помочь людям самостоятельно повысить свой уровень доходов и избавиться от статуса «малоимущий». О том, кто имеет право на выплаты и бесплатные услуги в рамках востребованной государственной соцпомощи – нашем материале.

Анна Яковлева знает секрет приготовления хрустящего безе, идеального крема и даже капризного печенья – «макарунс». В кондитерском деле почти 20 лет. Но в прошлом году из-за пандемии бизнес и многочисленные проекты временно пришлось поставить на паузу. Платить за аренду помещения, оборудования и работу сотрудников было нечем. Но допустить, чтобы дело всей жизни пошло на дно - не могла и обратилась за помощью в центр занятости населения. Там ей посоветовали воспользоваться соцконтрактом.

Натиска пандемии не выдержал и бизнес косметолога Александры Бембеевой, раньше она работала в своей студии красоты. А сейчас -безработная. На днях межведомственная комиссия рассмотрит ее документы на получение единовременной выплаты в рамках соцпроекта.

Соцпроект реализуется на условиях софинансирования и направлен на повышение уровня благосостояния граждан, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это одно из направлений плана по снижению бедности до 2030 года, утвержденного республиканским правительством. В свою очередь, получатель выплаты обязан соблюдать условия договора, подписанного с государством в полном объеме, включая программу социальной адаптации.

Максимальный размер единовременной выплаты по соцконтракту составляет 250 тысяч рублей. Средства можно направить на покупку оборудования или оплату аренды помещения. Господдержку можно получить и на ведение личного подсобного хозяйства, то есть на то, что поможет выйти из трудной жизненной ситуации.

По сути, социальный контракт – это дорожная карта по выводу из малообеспеченности конкретной семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. 243 жителя региона уже получили господдержку в рамках этого проекта на общую сумму – больше 27 миллионов рублей.

Территориальные центры соцзащиты готовы к приему заявлений на предоставление социального контракта.Он позволяет найти работу, впервые открыть собственное дело, а также освоить новую профессию или повысить квалификацию по уже имеющейся.