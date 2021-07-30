В Калмыкии начались работы по строительно-технической экспертизе Ики-Бурульского группового водопровода

Об этом сообщает пресс-служба Главы республики. Это позволит ответить на ряд вопросов и определиться с дальнейшей судьбой объекта, отметил Бату Хасиков и добавил, что средства на эти цели - 72 миллиона - были выделены по итогам визита в Калмыкию премьер-министра России Михаила Мишустина в феврале.

Техническая экспертиза позволит определить фактическое состояние строительных и инженерных конструкций, системы водоподготовки, целесообразность, стоимость реконструкции, а также выбрать сценарий максимально эффективного использования уже построенных объектов с учетом требований минимизации тарифа и обеспечения населения питьевой водой, об этом сегодня в интервью вестям сообщил заместитель председателя правительства Наран Кюкеев.

По поручению руководства республики в конце августа были проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на проведение экспертизы. На сегодня основные камеральные работы завершены, бригады экспертов вышли на объекты. Идет подготовка перед самым ответственным этапом – гидроиспытанием трубопровода давлением.