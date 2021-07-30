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21 сентября, 21:05
Новости

Новый вирус выявили ученые центра «Вектор» в Ростовской области

Новый вирус выявили ученые центра «Вектор» в Ростовской области

Его назвали «Маныч» в честь реки, протекающей по нескольким регионам юга страны. Он передается через клещей, которые инфицируют человека КГЛ. Пока известно 4 случая заражения. Новая инфекция обнаружена у пациентов с Конго-крымской геморрагической лихорадкой, это говорит о совместном течении обоих вирусов. В Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии отметили, что пока на территории республики новый вирус не зафиксирован.

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