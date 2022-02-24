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30 марта, 17:08
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Более 30 семей Элисты получат господдержку на основе социального контракта

Более 30 семей Элисты получат господдержку на основе социального контракта

Об этом сообщает Министерство социального развития Калмыкии.

Наибольшее число заявлений подано на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Среди них – бизнес-проекты на открытие массажного кабинета и салона красоты, бухгалтерские и строительные услуги, грузоперевозки.

«В прошлом году заключено 147 соцконтрактов, в текущем – уже 46. Все больше семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, становятся участниками госпрограммы», - отметила директор КУ РК «Центр социальной защиты населения г. Элисты» Александра Ханаданова.

Социальный контракт – это соглашение, которое заключено с малоимущей семьей, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Калмыкия.

В профильном ведомстве напомнили, гражданин по условиям соцконтракта может получить до 250 тысяч рублей - на организацию собственного дела, до 100 тысяч рублей - на организацию личного подсобного хозяйства, до 51,3 тысяч - на трудоустройство, а также до 77 тысяч рублей – на преодоление трудной жизненной ситуации.

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