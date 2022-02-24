Более 30 семей Элисты получат господдержку на основе социального контракта

Об этом сообщает Министерство социального развития Калмыкии.

Наибольшее число заявлений подано на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Среди них – бизнес-проекты на открытие массажного кабинета и салона красоты, бухгалтерские и строительные услуги, грузоперевозки.



«В прошлом году заключено 147 соцконтрактов, в текущем – уже 46. Все больше семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, становятся участниками госпрограммы», - отметила директор КУ РК «Центр социальной защиты населения г. Элисты» Александра Ханаданова.

Социальный контракт – это соглашение, которое заключено с малоимущей семьей, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Калмыкия.



В профильном ведомстве напомнили, гражданин по условиям соцконтракта может получить до 250 тысяч рублей - на организацию собственного дела, до 100 тысяч рублей - на организацию личного подсобного хозяйства, до 51,3 тысяч - на трудоустройство, а также до 77 тысяч рублей – на преодоление трудной жизненной ситуации.