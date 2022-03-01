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30 марта, 17:30
НовостиОбщество

С начала года о своих доходах в Калмыкии отчитались более двух тысяч налогоплательщиков

С начала года о своих доходах в Калмыкии отчитались более двух тысяч налогоплательщиков

Это, в первую очередь, касается жителей региона, получивших доход от продажи недвижимости, транспортных средств и от сдачи имущества в аренду.

А тех, кто не предоставит декларацию 3 НДФЛ в налоговый орган в срок не позднее 4 мая, ждут штрафные санкции. Там самостоятельно исчислят налог, исходя из имеющейся у них информации в базе данных. Об этом сегодня сообщили на брифинге представители фискального ведомства.

В прошлом году в списке нерадивых налогоплательщиков оказалось около двух тысяч человек. В связи с изменениями в федеральном налоговом законодательстве, вступившими в силу в этом году, специалисты готовы проконсультировать всех, у кого возникли вопросы по заполнению отчетной формы, упрощенному порядку получения вычетов.

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