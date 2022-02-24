«Единая Россия» и Минпросвещения выработали меры, гарантирующие выполнение программ капремонта школ

Они касаются и увеличения финансирования программ в текущих условиях.

«Программы, безусловно, будут выполнены, невзирая на санкции и трудности. Для «Единой России» это магистральное направление работы и ключевой раздел народной программы, на который из бюджета уже выделены необходимые средства», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на расширенном совещании «Единой России» и Минпросвещения.

Он отметил, что большинство регионов начали программу капремонта школ.

«Каждый срыв повлечет за собой ответственность, вплоть до кадровых решений. Объективных причин и задержек с объявлением конкурсных процедур нет и быть не может», - сказал Андрей Турчак.

Предложено перераспределять между регионами средства на капремонт школ, в случае нарушения сроков выполнения программы – с этой инициативой секретарь Генсовета «Единой России» обратится в Правительство. До 15 апреля регионы, которые срывают графики, должны устранить имеющиеся недочеты.

Андрей Турчак также напомнил, что на 2022 год выделено из федерального бюджета более 66 миллиардов рублей, на 2023 – чуть более 25 миллиардов. На эти средства за 2 года должны быть отремонтированы 2 065 зданий школ, из них в этом году – 1 653 школы.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Её реализацию закрепили в народной программе партии.

Партия передала руководству Минпросвещения реестр из 7 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки — проконтролируют штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали вместе с родительскими комитетами в регионах. За каждым объектом закреплены депутаты различных уровней от «Единой России».