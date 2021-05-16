Более 27 тысяч жителей республики должны сделать выбор: пакет социальных услуг или деньги

Федеральным льготникам необходимо определиться и подать заявление до 1 октября. Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и одной из его частей.

Напомним, стоимость набора соцуслуг на сегодня – 1 211 рублей 66 копеек. Заявление можно подать в клиентской службе ПФР по месту жительства, в МФЦ, а также в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России. Там же можно ознакомиться с тем, какой вариант получения услуги вы получаете, если вы вдруг этого не помните.