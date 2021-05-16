Сегодня в России профессиональный праздник фермеров

Фермеры Калмыкии готовы принимать поздравления. С каждым годом увеличивается поддержка фермерских хозяйств в рамках программы по импортозамещению в России. Сейчас это не столько профессия и не просто работа на земле, а призвание.

Особенно в степной республике. Люди, которые трудятся в этой сфере, должны обладать упорством, стойкостью, а, порой, и смекалкой.

Главное – любовь к земле и преданность делу. В этом убедилась наш корреспондент Элла Хаптаханова, побывав на семейной ферме в Целинном районе.

В эту страдную пору с раннего утра и до поздней ночи младшего Джужаева всегда можно застать на кормозаготовке. День начинается с зарёй, в 4 утра, говорит наследник крестьянского подворья. А когда скот накормлен, - а это 60 нетелей, 300 овец и, конечно, птица - можно и в степь за старенький трактор. Из полутора тысяч гектаров земли 250 фермеры отвели под пашню.

Хозяйство «Елизавета» существует с 2005 года. Имя матери главы КФХ Александра Джужаева и его старшей дочери оказалось счастливым. В 1991 году учитель физкультуры с женой и четырьмя маленькими детьми, как и многие, оказался без работы и зарплаты. От безысходности занялся растениеводством, но вскоре понял, что в нашей зоне выжить поможет только разведение скота. С помощью родных организовал животноводческую стоянку, потом построил землянку, затем базы, постепенно возвёл кошару. За плечами теперь уже у фермеров Джужаевых 20 лет упорного труда. Лишь три года назад из старенькой времянки они переехали в новый дом.

В семейной ферме заняты, кроме самого главы и младшего сына Чингиса, ещё двое рабочих и жена Ирина, старательно избегавшая нашей камеры. Это она сначала поддержала начинание мужа, а затем приняла на свои плечи всю тяжесть принятого решения. Старший сын и двое дочерей лишь иногда приезжают на подмогу. Но хозяйство уже крепко стоит на ногах. И вся большая семья Джужаевых знает, где их центр притяжения. За такими фермами, уверены в региональном Минсельхозе, будущее.

«Агростартап», «Семейный фермер» и десяток других государственных программ уже активно помогают не боящимся трудностей селянам уверенно идти вперёд. Это и есть - соль земли нашей.