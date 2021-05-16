В Калмыкии продолжается вакцинация от коронавируса

На сегодня привито более 38 тысяч человек, оба компонента антиковидного препарата получили свыше 34 тысяч. Всего в этом году планируется охватить около 123 тысяч жителей региона. Для удобства и доступности вакцинации увеличено число пунктов проведения процедуры, мобильные лаборатории добираются до отдаленных сел. Об этом говорили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Калмыкии. Его провела вице-премьер Светлана Иванова. Обсуждены вопросы безопасности здоровья населения. Также было отмечено, что комплектов вакцины хватает, запись на прививку доступна каждому, причем можно выбрать нескольких вариантов.