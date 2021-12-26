Более 22 тысяч жителей Калмыкии обратились в Пенсионный фонд электронно

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Самые популярные электронные услуги коснулись выбора способа доставки пенсии. В связи с пандемией, отделение регионального ПФР рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за госуслугами через личный кабинет. Сервисы портала охватывают большинство направлений деятельности фонда.

Так, пенсионеры и те, кто готовится выйти на заслуженный отдых, могут получить необходимые справки. Работающим гражданам доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут информацию в кабинете о расходовании средств и их актуальной сумме. Всего на сегодняшний день на сайте реализовано более 60 электронных услуг.