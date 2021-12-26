В Калмыкии подвели итоги нацпроекта «Цифровая экономика»

В прошлом году на его реализацию было выделено почти 50 миллионов рублей. Средства были направлены на финансирование работ в рамках региональных проектов: «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление».

Так, с 2019 по 2021 годы, благодаря нацпроекту - 369 социально значимых объектов республики были обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет. Это 147 общеобразовательных учреждений, 90 ФАПов, около 100 органов местного самоуправления, пожарные посты и части, подразделения органов Росгвардии, библиотеки.

Реализация проекта позволила провести Интернет в 25 сел республики и модернизировать действующую инфраструктуру связи в 121 населенном пункте.

Одно из важных направлений нацпроекта – это подготовка кадров для цифровой экономики. С 2019 года в Калмыкии идет работа по ранней профориентации детей. Оказывается поддержка образовательным организациям, осуществляющим подготовку школьников по программам углубленного изучения программирования. За это время выпущены 58 учащихся первого года обучения, 15 человек прошли полный цикл образовательного курса.

В рамках нацпроекта ведется работа по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления. Так, в электронный формат на Едином портале «Госуслуги» переведено 78 услуг.